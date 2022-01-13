面對疫情、國際物料高漲、工資攀升的三重挑戰，各行各業的商品價格全面或部分調整價格。國發會12日指出，各部會已採行凍漲油、電、瓦斯、穩定交通客貨費率、平穩健保給付藥品價格、維持民生用品價格平穩、國內肥料生產供應無虞等措施，來穩定物價。對此有網友則是認為「都漲完了，才來放屁？」「過年前不漲，過年後一次漲到位，他X的台灣人真好騙！」

國發會指出，如今有「5大類」物價確定凍漲，就是要讓民眾安心過好年。行政院為平穩民生物資及工業原物料價格，已經從進口端、製造端到銷售端進行價格監測、協調業者共同穩定物價、設立平價專區等，此外，行政院去年12月10日起全面啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查行動，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事。

不過，有超過600名的網友在《LINE TODAY》相關新聞底下留言表示，「屁！ 早漲翻天了」、「不就是做做樣子嗎」、「漲成這樣了還能收割？」「元旦就漲了…連我這個吃米不知道米價的都注意到了」、「公家企業可以限制，其他企業早就漲完了政府管不到」、「意思是說過完年再漲一波」、「換言之，農曆年後大漲的意思嗎？」「不只慢半拍！是慢了十幾拍」、「最後還不是報復性調漲」、「過完年一次漲到天」。

以下為政府穩定物價的內容：

一、公用事業費率凍漲

電及桶裝瓦斯：3月底前不調漲。

水：持續凍漲。

天然氣：1月持續凍漲。

汽柴油：農曆春節期間(1/31~2/13)只跌不漲。

二、穩定交通客貨費價格

公路(含國道)、市區汽車客運費、汽車貨運(含汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業)費、公共自行車、航空國內線客貨運價、海運國內離島航線運價等交通客貨運費價格不調漲。

三、平穩健保給付藥品價格：確保不漲價。

四、維持民生用品價格平穩

台糖小包裝沙拉油及糖維持價格不變。

臺灣菸酒股份公司所生產之主要民生產品，如泡麵類、米酒類、料理酒類、啤酒類等，均無調漲計畫。

中油公司自營加油站洗車服務持續維持優惠價(含農曆春節期間1/31~2/13)。

雞蛋：農委會已協調蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應消費者需求，農曆春節前雞蛋價格應可持穩。

五、國內肥料生產供應無虞，請各界安心

國內肥料生產供應無虞，政府協助吸收漲幅5成，請農友配合實名制購買措施