中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心10年來有350位糖尿病肥胖者接受「縮胃繞腸」手術，其中7成患者逆轉糖尿病、不需額外服用血糖藥。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕以「縮胃繞腸」手術榮獲第十八屆國家新創獎。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中52歲全小姐罹糖尿病3年，服用大量血糖藥物，仍控制不好，去年中接受縮胃繞腸手術後，血糖回到正常值，且體重也下降14公斤；中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕以「縮胃繞腸」手術榮獲第十八屆國家新創獎，該中心10年來有350位糖尿病肥胖者接受此項手術，在術後1到5年有7成患者逆轉糖尿病、不需額外服用血糖藥。

52歲的全小姐表示，過去媽媽罹患糖尿病三天兩頭跑醫院，不到6年就病逝，她在3年前發現也罹患糖尿病，不只血糖高也高血脂，服用大量藥物控制，血糖仍無法穩定的控制，甚至多次在工作時出現頭暈、昏倒的情形。

她在110年7月接受縮胃繞腸手術後，現在手術後半年的她，糖化血色素從原本的控制不良10.7％降至了正常值4.7％，飯前血糖也從490mg／dL降至了113 mg／dL，短短半年便成功的緩解她的糖尿病！她開心的說：「過去我都要吃好多藥、打針來控制血糖，現在都不需要了！現在的我，生活品質與體力都比過往來的好很多，也讓我重回以前少女時期的身材！」

黃致錕2012年創立縮胃繞腸手術，不僅能大幅下降過去胃繞道手術帶來的傾倒症及胃腸接口潰瘍等後遺症，同時也能使患者減去過多體重並緩解糖尿病。據中心十年來的統計，350位糖胖症接受此項手術的患者，於五年後有七成的患者仍達到糖尿病緩解、不需額外服用血糖藥。這項技術也獲得今年度第十八屆國家新創獎肯定。