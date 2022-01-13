隨著Omicron在全美再掀新一波疫情，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正考慮更新口罩指南，建議人們改配戴醫護人員配戴、具更好保護力的N95或KN95口罩；然而，消息曝光後，卻導致這兩款口罩價格「不可思議」地飆升。

《華盛頓郵報》10日報導，由於高度傳染力的變種病毒Omicron在美國創下破紀錄感染率與住院率，專家不斷呼籲拜登政府修改口罩指南，除強調口罩重要性，並放棄使用布口罩而改用防護力較佳的口罩，以防堵病毒透過空氣傳播。

知情官員透露，「CDC目前正根據Omicron的疫情，更新對KN95與N95的建議。我們知道這些口罩能提供更好的過濾效果」。

報導指出，當CDC於2020年發布最初的口罩指南時，當時並沒有呼籲使用保護力更佳的口罩。這是因為憂心瘋狂搶購防護力更佳的口罩，會導致醫療人員反而沒有口罩可用；但官員強調，如今N95已不再嚴重短缺。

事實上，隨著Omicron新增確診數不斷上升，各種防疫物資的價格也不斷上漲。美國康乃狄克州總檢察長辦公室更收到投訴案，指控口罩與居家篩檢等物品的價格不可思議的成長；該州商業相關單位也警告民眾小心與新冠肺炎有關的詐騙案。

然而，隨著CDC將修改口罩指南，從布口罩改為配戴醫療等級口罩，民眾對N95需求大增，導致價格更進一步的飆漲。在亞馬遜網站上，一盒30個KN95口罩從原本的37美元，7天內飆升到59美元。

另根據價格追蹤機構camelcamelcame，1盒40個Hotodeal的KN95口罩，由2021年11月底的16.99美元，成長到現在的79.99美元。1盒50個的金伯利克拉克N95口罩，也由2021年10月的23.19美元，成長為57.15美元。

康乃狄克州商業改進局奈特(Jackie MacKnight)表示，「民眾應該向網站檢舉，以杜絕不透明的賣家。」

媒體報導指出，不只口罩價格飆升，該州總檢察長辦公室由大流行迄今已收到750起與新冠肺炎有關的價格詐騙案。總檢察長湯恩(William Tong)強調，「利用民眾恐慌是違法的，哄抬價格也是違法的，發災難財而收取高於正常零售價格也是違法的」。

目前檢察長辦公室目前正調查官10件居家篩檢組的投訴。這些篩檢試劑的價格從25美元到100美元不等。

但湯恩說，調查後發現有時價格的飆升來自供應源頭。「零售商只是將自供應商、批發商、分銷商與製造商那裏購得的商品，增加合理的價格」。他呼籲，應改變立法，賦予司法部長權力來打擊供應商價格詐欺的問題。