3鏡頭成為智慧型手機後置鏡頭主流，帶動智慧型手機鏡頭數量成長，TrendForce預估，2022年手機相機模組出貨量約49.2億顆，年增2%，主鏡頭畫素也持續提升，預估4900萬畫素~6400萬畫素產品2022年滲透率將提高至23%，雖然手機鏡頭規格持續提升，大立光(3008)今早守盤上，玉晶光(3406)走弱。

智慧型手機為提升照相功能，持續朝多鏡頭及高畫素挺進，儘管多鏡頭的浪潮在歷經過去幾年高成長後，自2021下半年起的情況開始轉變，2020下半年起由品牌手機商中階機型透過更多顆的鏡頭行銷宣傳引爆四鏡頭滲透率大幅提升，但隨著消費者逐漸認知通常做為第三、四顆的微距與景深鏡頭使用頻率較低，且對整體拍照效果的提升有限，四鏡頭需求逐漸退燒，品牌手機商回歸消費者實際需求，加上PMIC、Driver IC等半導體晶片漲價，以及運費高漲等問題，也讓手機成本大幅上升，在未能有效將成本轉嫁給消費者之下，因而排擠低階鏡頭搭載的空間，讓三鏡頭成為市場主流，TrendForce預估，2022年智慧型手機相機模組出貨量有望達49.2億顆，年增2%。

TrendForce認為，智慧型手機相機所搭載鏡頭數量的多寡，將不再是品牌商主要追逐的重點，而是回歸消費者真正的需求。因此，預期三鏡頭仍將是未來2~3年的主流設計。

雖然鏡頭出貨量成長趨緩，但鏡頭解析度仍持續提升；以主鏡頭為例，目前主流設計為1300萬畫素~4800萬畫素，2021年占比超過50%，其次為4900萬畫素到6400萬畫素產品，去年占比突破20%，預期在2022年滲透率將提高至23%；占比第三高的為1200萬畫素產品，目前主要以iPhone及三星的旗艦機系列為主，但預期蘋果今年將發售的iPhone 14 Pro系列也將導入4800萬畫素，使得1200萬畫素產品在2022年將進一步降低至15%。

至於採用1.08億畫素的品牌商除原先的三星（Samsung）與小米（Xiaomi）之外，Vivo與榮耀（Honor）也在2021年陸續導入，且兩億畫素的產品也將有望在2022年進行商用，使得這類超高畫素產品的滲透率在2022年有望突破5%；然而，這類超高畫素的產品主要以放大照片不損失畫質為主打，故TrendForce認為帶給消費者的邊際效益會逐漸遞減，滲透率提升的速度將不如4900萬畫素~6400萬畫素的產品。