歐股在周三收漲。受到主要進口國中國可望推出更多刺激措施影響，大宗商品相關個股上漲，另外債息的和緩也移去了對科技股的壓力，皆推升了股市向上。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲3.12點或0.65%，為486.20點。基本資源股和能源股分別上漲3.2%和2.3%。

中國工廠出貨價格的數據顯示，中國有更多空間去實施寬鬆貨幣政策，此意指著，中國人行可以對經濟釋放更多資金，推進大宗商品價格的上揚。

美聯準會主席包威爾(Powell)說，可能還需要數月的時間才會決定減少聯準會9兆美元的(購債)持有量。美國12月通膨表現符合預期，數據維持在近40年高位。

法國興業銀行歐洲股市策略主管Roland Kaloyan說，包威爾的談話不令人感到意外，債券殖利率至今沒有進一步上升；當債息靜止時，成長又會回來。

歐美的債息都有所回落，科技股上漲1.5%，為連兩天上揚。科技股在周二終止了連七個交易日的下跌。

投資人期待企業在第四季的表現出現正成長。根據Refinitiv資料，泛歐Stoxx 600指數上市企業，預計第四季獲利成長年增48.5%，達到1087億歐元(約1235億美元)，略低於此前預測的增加49.3%。

德國軟體公司TeamViewer在公布第四季樂觀財報後，股價上漲13.9%。

法國雲端運算公司OVHcloud上漲4.6%；該公司公布上季(第一財季)營收增加13.9%，並且表示，正走在實現全財年目標的路上。

荷蘭飛利浦大跌15.46%，收報28.58歐元。由於全球零件短缺和呼吸器產品回收問題，該健康醫療技術公司表示，第四季核心獲利預計大跌40%。

Just Eat Takeaway上漲3.6%。該歐洲最大餐飲遞送服務公司說，第四季訂單增加了14%，並且重申2022年的財測目標。