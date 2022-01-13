世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)目前正處於岌岌可危的狀態，雖然他暫時獲得入境澳洲權利，但澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)仍隨時能取消他的簽證，並將他驅逐出境，而雖然霍克至今還未發聲，不過澳洲政治記者邦吉奧爾諾(Paul Bongiorno)爆料霍克有可能在今天做出決定。

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow. — Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022

邦吉奧爾諾昨天在推特說：「聽說霍克明天將把這「小丑」(喬柯維奇)踢出去！」而澳媒布林(Neil Breen)也說：「有消息稱政府今天將取消喬柯維奇簽證，但這可能導致他的法律團隊提出反駁，就會再次舉辦聽證會、審理此案，所以喬柯維奇也有可能在比賽中途被踢走。」

喬柯維奇在聽證會後受到2項指控，其一是入境申報不實，再來是新冠檢測結果有誤，對此昨天喬柯維奇在個人社群發出長文解釋，但他坦承去年12月18日，在明知確診狀況下仍出席媒體採訪活動，就連塞爾維亞總理布納比奇(Ana Brnabic)都指出此舉明顯違規，將會進行調查。

Veteran political journalist Paul Bongiorno has been told by insiders that Novak Djokovic will be kicked out of the country by Immigration Minister Alex Hawke today.https://t.co/HEIPNmCuuL — news.com.au (@newscomauHQ) January 12, 2022

今天中午12點將進行澳網抽籤儀式，不過喬柯維奇仍有可能被驅逐出境，澳洲移民部長霍克能利用《移民法》權力再次取消喬柯維奇簽證，據《移民法》規定，若最終霍克做出驅逐喬柯維奇的決定，他未來3年可能將被禁止入境澳洲，且無法再申請臨時簽證，只有部份特殊情況才可取得豁免。