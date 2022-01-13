頭暈總是無預警突然發生，事前毫無前兆，但是那種或是悶重或是天旋地轉的感覺，非常不舒服。有些患者發作時，連起床都做不到，彷彿躺在遊樂園的咖啡杯遊具裡。一般人熟知的耳石脫落及梅尼爾氏症，都是暈眩發作的主因。不過台安醫院耳鼻喉科黃鈞鼎醫師提醒，暈眩也是中風的危急前兆，注意發作時伴隨的症狀是保命關鍵。
●不知道何時會發作 眩暈急性與慢性成因不同
黃鈞鼎醫師指出，造成眩暈的原因相當多元，像是內耳前庭神經炎、梅尼爾氏症、半規管功能失調、偏頭痛導致的眩暈、良性陣發性姿勢性眩暈，如耳石脫落等，都會讓人產生天旋地轉的急性症狀。治療上予以藥物控制，休息及生活作息、飲食調整，或耳石復位術，一般都可逐漸止暈。
●暈眩伴隨臉歪、大舌頭快就醫 恐是中風
雖然大多的眩暈症狀透過藥物都可減緩症狀或復原，但醫師提醒，若平日無眩暈病史，或發作眩暈的症狀與以往不同，並且伴隨嘴巴麻痺或講話口齒不清變大舌頭、臉歪、半邊身體麻痺、視野缺損等，都要高度警覺可能是中風發作，需要立即就醫。
●減少發作機率 飲食避開5類食材、2動作幫改善
至於慢性暈眩患者，有時因為病因多元，可能試過各種藥物卻依然無解，長年承受反覆發作之苦，有人甚至因此產生憂鬱、情緒問題。黃鈞鼎醫師提醒，飲食可以盡量清淡少油膩，同時減少攝取咖啡因、酒精類的飲品。若是偏頭痛伴隨頭暈患者，最好少吃像是優格、起司這類乳製品；柑橘類的水果或小番茄也要避免。
黃醫師建議，平日可以多做讓轉體、轉頭運動。像是伸出食指，以一個手臂的距離讓眼睛平視，然後左右轉頭以眼睛盯著手指看，就能訓練前庭與動眼功能。此外，常做轉體運動也能訓練眼手協調，養成平衡感，對減少暈眩發作都有實質的幫助。
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