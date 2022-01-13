陳姓嫌犯在二樓住處宛如大麻工廠，警方查扣大批大麻活株。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在陳嫌住處查扣大麻活株計258株、大麻葉1盆及K他命1包、毒咖啡包8包、不明粉末6包、封膜機1台、贓款7萬2千元等製毒及分裝器具等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台南市1名從事海鮮外送員的陳姓男子，去年11月失業後動歪腦筋，上網網購大麻種籽並自學栽種技術，在住家二樓加蓋處栽種大麻，高市三民二分局警方獲報，埋伏跟監，11日持搜索票直搗陳男住處，當場在2樓查獲正開花的258大麻活株、8包毒咖啡包及封裝機等物。

三民二分局警方指出，綽號「阿銘」的41歲陳姓男子，原本在台南市安平區擔任海鮮外送員，去年11月失業後，陳男竟上網網購大麻種籽，並學習栽種技術，在住家加蓋的二樓當起「另類農夫」種起非法的大麻。

警方獲報，陳男將住家變成大麻工廠，實施跟監埋伏，發現陳男獨居在該處，11日見時機成熟，持搜索票前往，趁陳男外出購物之際，將他逮捕進屋搜索，當場在2樓查獲整層樓堆滿大麻，大麻活株計258株、大麻葉1盆及K他命1包、毒咖啡包8包、不明粉末6包、封膜機1台、贓款7萬2千元等製毒及分裝器具等物。

陳嫌坦承栽種大麻並持有毒品，警方懷疑陳嫌打算販賣毒品從中牟利，訊後依違反毒品危害防制條例罪送辦。

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