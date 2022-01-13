台中南區1名63歲有失智情形的劉姓男子日前找不到回家的路，熱心民眾發現後幫忙報警求助，他向警方提供的住家地址卻是台中火車站，身上帶著1張記錄著疑似手機號碼的神祕紙條，電話也無法撥通，劉男得知員警要帶他前往派出所進一步協助時更是充滿恐懼，經員警耐心安撫終於軟化他，警方排除萬難輾轉聯繫上劉男的哥哥，趕來派出所接他返家。

台中市警察局第三分局立德派出所員警日前傍晚5點多巡邏時，獲報東區台中路有名男子在路邊不斷徘徊，疑似需要協助。警方到場後，發現這名63歲的劉姓男子疑有失智情形，對於自己住在哪條路說詞反覆，好不容易提供的門牌號碼，一查之下竟是台中火車站，身上雖有1張寫著疑似手機號碼的紙條，電話卻怎樣都無法撥通。隨著天色漸漸昏暗，氣溫驟降、風也越來越大，員警擔心衣著單薄的劉姓男子恐會著涼，便決定先將他帶回派出所避寒，再進一步協助返家。

沒想到他一聽到要前往派出所，馬上說：「嘜啦！嘜啦！」稱自己可以找到回家的路，最後甚至帶著哭腔不斷拒絕，就是不願隨同員警返回派出所。員警費了好一番唇舌，耐心安撫他的情緒，保證一定會幫他找到家人，劉男終於態度軟化，首肯搭上警車前往派出所，警方透過警用系統，輾轉聯繫上與其同住的兄長趕來派出所，他見到熟悉的家人，終於露出安心的笑容。

111年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年，也提醒民眾，家中若有經常走失之長輩，可為其配戴防走失手環，以利走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家團圓。另近日疫情出現變化，請民眾遵守相關防疫規定，外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。