俄羅斯圖（Tu）-160M戰略轟炸機首飛

俄羅斯最新生產的圖波列夫（Tupolev）圖（Tu）-160M戰略轟炸機12日首飛，最大高度達600公尺，前後約30分鐘。

據《全球飛行》（FlightGlobal）和《動力》（The Drive）網12日報導，俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）指出，整個設計過程數位化，而喀山（Kazan）的生產設施也已現代化，Tu-160M的系統中有80%換裝了嶄新或更新的裝備。

如今Tu-160M配置了嶄新的任務系統和航電設備，而原本的雷達已換成新型NV-70M雷達。此外，駕駛艙已安裝了數位顯示器，而飛控系統，導航設備和通訊套件都是新的。

同時Tu-160M為了自衛，除了安裝嶄新的防禦套件，還有新型偵察系統。由於最強大的庫茲涅佐夫（Kuznetsov）設計局NK-32渦扇戰機引擎早已停產，當初恢復生產時，最大的障礙就是新引擎。

Today, the first newly manufactured strategic missile carrier Tu-160M performed its maiden flight from the airfield of the Kazan Aviation Plant.



The flight took place at an altitude of 600 meters and lasted about 30 minutes. pic.twitter.com/9wziZVBDsL — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) January 12, 2022

後來庫茲涅佐夫結合改良的內部空氣動力裝置和更有效的冷卻系統，研製出現代化的NK-32-02發動機。圖波列夫說，這款新引擎不僅降低耗油量，也使Tu-160M的航程增加了13%。

莫斯科至今已訂購了10架這款新轟炸機。Tu-160是在接近冷戰末時研製，但1995年叫停，後來PAK-DA新一代戰略轟炸機專案推遲，莫斯科可能主要基於過渡的考量，2015年決定，打造升級的Tu-160M。2018年1月時，俄羅斯總統普丁視察喀山製造廠時正式簽約，訂購了10架Tu-160M，當時每架造價約為2.7億美元（近75億台幣）。

而俄羅斯航太部隊（Russian Aerospace Forces，VKS）雖然宣稱，至少需要50架新型Tu-160M，但至今尚未下更多訂單，目前俄羅斯的Tu-160機隊只有17架。

俄國工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）說，Tu-160已徹底恢復生產，但進入現代化的M型改裝階段。他並強調，進一步研發將使這平台能採用新武器，包括那些充滿潛力的武器在內。目前並不清楚，他所謂的新武器是哪些。但分析指出，已知俄方在為重型轟炸機研製Kh-SD亞音速飛彈，而它擁有和現役Kh-101巡弋飛彈同樣的導引系統，可是具備低能見度的特性，體積也比較小，或許能和美國AGM-158「聯合空對地遠攻飛彈」（JASSM）匹敵。

此外，俄羅斯打算以現有的Kh-101和Kh-102為基礎，為Tu-160M與其他轟炸機打造下一代遠程巡弋飛彈Kh-BD，以放在內置彈艙。據說它的射程比Kh-101長50%，能打擊約3,700英里（近6,000公里）外的目標。另一方面，俄羅斯也在研製速度可達6馬赫，射程超過900英里（近1450公里）的Kh-MT高超音速飛彈。