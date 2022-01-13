位於北回歸線上的嘉義縣，因為得天獨厚的環境，擁有不同海拔的咖啡農園，那種產自高海拔，孕有高山茶般餘韻的咖啡香，讓喝過的人都說讚且難忘。

其實嘉義厲害的不只有阿里山的茶，咖啡更是人間極品。緣此，嘉義縣政府12日在台北西門紅樓舉行咖啡三部曲建置計畫第一部曲，啡嚐嘉義成果發表會，發表174家嘉義縣咖啡農地圖，協助嘉義縣的咖啡農以品牌永續發展的理念共同推廣並積極建立產銷履歷。

珍5吉咖啡莊園負責人王素珍（右）表示：咖啡種植於海拔1100公尺，咖啡豆果膠層豐厚，入口帶有柑橘酸，餘韻則甘甜，以水洗、日曬製成。（攝影王雅芬）

本次參與成果展有：名陽園、科子林咖啡莊園、琥珀社咖啡莊園、部舞咖啡莊園、青葉咖啡莊園、樁萱巫師咖啡莊園、一品咖啡莊園、基布烏咖啡、山間小靜、山時棲咖啡、珍5吉咖啡莊園、瑞里小公主咖啡、香香久溢咖啡莊園、晞野精品咖啡莊園、茗園山莊、陽光海洋咖啡莊園、瑞里印象咖啡莊園、卓武山咖啡農場、山石園-啡嚐好茶、晚雪咖啡、飛鼠咖啡、鼎豐珈琲莊園、嘉醇咖啡、里屾咖啡莊園、豆賞台灣咖啡、祺崴咖啡莊園、野百合莊園等杯測分數80分以上27家咖啡農及咖啡採購業者、咖啡愛好者。

讓阿里山咖啡紅到日本的伊藤篤臣，分享將咖啡推廣到京都的過程。（攝影王雅芬）

來自日本東京原來在星巴克任職的伊藤篤臣

跑遍不少咖啡產地，獨鍾情於嘉義阿里山咖啡，因爲喜歡進而以職人精神將阿里山咖啡推廣到京都。伊藤表示已連續十年與阿里山上特定的咖啡農園簽約，雖然一年僅有約600公斤的數量，未來希望能擴大推展到京都讓更多人認識阿里山的咖啡。然而在推廣的同時，他也發現即便是台灣人，對阿里山咖啡仍不熟悉。

嘉義縣長翁章梁於發表會現場，品嚐珍5吉咖啡莊園的咖啡後表示：阿里山咖啡入口便有一種自然純淨的感覺。（攝影王雅芬）

嘉義縣長翁章梁表示：嘉義縣咖啡農園近年來獲獎連連，已是國際上知名的精品咖啡產地，境內的咖啡農園業者跟他掛保證的說：「縣長如果到各處行銷阿里山咖啡時，完全不用謙虛，可以大聲說阿里山咖啡絕對是最好的精品咖啡」。

此外，翁章梁表示，國內咖啡愛好者人數逐年提升， 2021年底於台北舉行為期十天嘉義嚴選莊園品牌咖啡週，獲得相當好評，咖啡三部曲建置完成後，每個咖啡莊園有各自的品牌風特色，嘉義縣嚴選品牌咖啡農已作好六產化佈局以迎接廣大的消費者。如果要喝全台灣最好、最有保障的咖啡，就是直接跟嘉義縣咖啡農買最安心！