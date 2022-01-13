屏東縣一名沈姓男子，從就讀過小的兒子口中得知，在學校內經常受到同班某位同學的欺侮，雙方相處不睦經常爭吵，去年4月下課到學校接兒子放學時，見到該位男童走出校門，竟在門口堵他還出言恐嚇「如果你再打我兒子，我就拿菜刀殺了你」，嚇得該位男童狂奔回家向父母泣訴。屏東地院審結，依成年人故意對兒童恐嚇危害安全罪，處拘役50天，可易科罰金，一天一千元，緩刑2年。

根據判決書記載，該名沈姓男子有一位就讀國小的兒子，但兒子平時與班上某位同學相處不佳，常常發生爭吵衝突。沈男為了替兒子討公道，在 110 年 4 月 28 日 12 時許，前往學校接兒子放學之際，剛好看到兒子同學走出校門準備回家，立刻衝上前恐嚇「如果你再打我兒子，我就拿菜刀殺了你」。遭受恐嚇的小學生嚇得回家後告訴父母，父母也立刻向警方報案提告。

法官審理後認為，沈男過去並無前科，考量他因自覺兒子在校遭人欺侮，心生不滿而犯本案，動機非惡，但沈男不思理性處理，任性而為，確實於法不容，念在沈男犯後坦承犯行，犯後態度尚可；且已經與男童及家長達成調解，處拘役50天，可易科罰金，一天一千元，緩刑2年。