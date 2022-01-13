38歲的林姓男子看到熟悉的母親身影，緊握彼此雙手；母子相依的畫面，令現場員警為之動容。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員林明新、莊至璿，日前接獲民眾報案，稱見1名男子僅著單薄衣物徘徊於向心南路上疑似迷路，亟需員警協助。員警獲報趕赴現場，看見男子不斷瑟瑟發抖，面對員警的提問，均不發一語，加上未攜帶任何身分證件，員警先行將男子載返警所，並提供溫水讓其飲用暖暖身子。

警方指出，因該男子行動不便，員警研判男子可能為附近住戶，逐一聯繫鄰近各派出所詢問，好巧不巧，男子母親至勤工所通報協尋，進一步細問特徵吻合，家屬隨即趕至南屯所，38歲的林姓男子看到熟悉的母親身影，緊握彼此雙手，母子相依的畫面，令現場員警為之動容。

家屬向員警表示，林男領有重度智能障礙手冊，當天家屬欲外出辦事前已再三叮囑林男，外面天氣寒冷不要外出，沒想到返家後，未看見林男身影心急如焚，只能沿街不斷找尋，隨著天色越來越晚，氣溫逐漸下降，趕緊到住家附近的警所請求協助，幸運地是剛好接到南屯派所的電話洽詢，隨即找到失蹤的林男。

家屬再三感激員警的熱心協助，在年關將屆的時節，一家團圓，直呼圓滿了! 南屯派出所江松泳所長呼籲，家中若有身心不便或年長者家屬，應隨時留意其狀況，盡量避免其單獨外出，如仍須外出請由家屬陪同或隨身配戴可辨識或聯繫之資料，以防止走失及緊急連絡時通報相關單位。