桃園市長鄭文燦12日直指居服員（案17472）是「超級傳播者」，4日到中壢聯邦銀行健行分行開戶約1小時就釀13＋1確診，期間是否有脫口罩或進一步接觸要持續疫調，昨晚分行附近臨時增設的採檢站600位都是陰性，但仍要持續擴大，呼籲有足跡、有症狀、或者是感覺有必要者，都可以到全市7個社區採檢站採檢。

鄭文燦說，初步疫調，居服員在4日還沒有確診時，到聯邦銀行中壢健行分行開戶大概1小時，期間到底跟行員是否有脫口罩拍照、或遞送文件有無進一步接觸，都要持續疫調呈現，但群聚感染源確實是從居服員4日洽公後開始，也是整個案子根源，市府除針對行員、家屬和聚餐餐廳精準匡列通知採檢之外，也會持續擴大採檢。

鄭文燦說，昨第一時間在健行科大附近的東興健行市民活動中心增設1個採檢站，昨天除了匡列採檢有新增個案之外，昨天社區採檢站600位都是陰性，總計昨天7個社區採檢站1431位都是陰性，但還是希望繼續擴大採檢，凡是有足跡、有症狀、或者是感覺有必要者都可以來採檢，避免風險，今也會在聚餐餐廳、聯邦銀行周邊、擴大到中壢後站8里全面消毒。

鄭文燦強調聯邦銀行已是一個群聚感染，同住家人仍在讀書的子女一共涉及7個學校，包括專科、3個國小、1個私立幼兒園以及補習班，都預防性停課1天，如果採檢結果出來同住的家人是陰性才會宣布復課。

鄭文燦也提到，國小學生還沒有打疫苗，但這次已釀2國小學生確診，因此星期五、1月14號是最後一天上課，考完期末測驗就直接放寒假，預防性停課期間如果有戶外教學或畢業旅行就停辦，現在還來得及，但如果今明2天有戶外教學或是畢業旅行，可以不參加，也要退費，會協助學校在解約部分的一些負擔，不轉嫁給家長，如果疫情有擴大，國中跟高中會滾動式的檢討，學校務必以防疫安全為最高考慮。

鄭文燦直言，居服員是「超級傳播者」，目前來看病毒的傳播速度非常快，市府會採取更大匡列和隔離措施，確保這條傳播鏈可以圍堵，相關的防疫跟採檢結果會陸續在每天早上防疫會議跟下午的疫情說明記者會來說明，讓大家能夠在資訊透明化的情況下，對疫情有所了解。