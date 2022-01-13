警方前往查看，發現竟是方才找尋許久的失蹤老翁，趕緊聯繫其家人並將老翁送醫診治。（警方提供／陳世宗台中傳真）

人間有溫情！台中市政府警察局第六分局協和派出所，日前接獲派遣協尋1名失蹤人口，遍尋不著時；員警剛好接獲民眾報案於中工二路及天佑街口有民眾倒臥路旁，警方前往查看，發現竟是方才找尋許久的失蹤老翁，趕緊聯繫其家人並將老翁送醫診治。

警方指出，協和派出所警員黃秉彥、蘇原甲及警大實習生何駿逸，日前執行11時勤務，接獲派遣協尋失蹤90歲的何姓老翁，員警持老翁照片挨家挨戶詢問，皆未發現老翁身影。

員警又接獲有民眾路倒於中工二路及天佑街口，火速趕抵達現場，赫然發現該民眾正是員警遍尋不著老翁，詢問之下才知道老翁外出時迷途體力不支，行至下坡路段一時不穩摔倒，造成口鼻流血，員警除與救護人員一同將其送醫診治，並聯繫他家屬，家屬到場後頻頻感謝警的協助，讓高齡長者能平安返家。

警方強調，員警在111年度加強重要節日安全維護工作期間，除維護治安外，也持續加強為民服務工作，協助有需要的民眾度過難關，同時提醒家中有易走失之家屬或銀髮族長輩，應讓其佩帶印有聯繫方式之手環等相關物品，以利需要時便於聯繫，並應時刻注意家屬之動向，避免憾事發生。