曾自稱是墨綠不是深綠的宜蘭縣壯圍鄉新南村村長葉慶文，近日在臉書狂批民進黨政府，認為民進黨控制媒體帶風向洗腦人民，把百姓當成無知的「潘仔」，而政治人物又只會出一張「唬爛嘴」，讓他直呼「難道台灣百姓真的這麼『易騙難教、愛錢怕死』嗎？」

葉慶文在臉書發布影片，說國民黨早期雖然做不好，但有一個優點就是「臉皮薄」，過去聽到「黨政軍退出媒體」就馬上退出去，結果被民進黨趁機跑進去，未來可能百分之90幾的媒體都在民進黨掌握中，照他們的意洗腦百姓，難道台灣百姓真的這麼「易騙難教、愛錢怕死」嗎？

葉慶文說，2016年因為時任總統馬英九做得不好，包括自己在內才會有這麼多人選擇將蔡英文送上去當總統，而她下的第一道命令是「謙卑、謙卑、再謙卑」，不過民進黨近日的表現卻不如人民意願，讓葉慶文酸大家那時候都沒聽懂，其實那句話的意思是「喝一千杯，喝完之後就醉了，只會說醉話」。

葉慶文表示，蔡英文曾說過國家重大政策政府無法裁決，因此舉辦公投要看直接的民意，但2018年的同婚法有765萬人反對，結果民進黨還是靠著立院多數人直接制定成法律，還通過了通姦除罪化之類的法律，讓他忍不住批評「民進黨政府執政破壞台灣多少家庭！」

葉慶文說，自己若是講了執政黨政府不喜歡的話，就會被人檢舉，但他認為「本來百姓、民意代表及媒體就是永遠的在野黨，執政黨做不對就是要鞭策」，因此身為最基層的自己，絕對不會像一些只會拍馬屁的民意代表一樣。