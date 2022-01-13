大江(8436)不停拓展營運範圍，由於後疫情時代在地化就近服務客戶儼然成為趨勢，端出優渥的福利待遇希望能積極延攬新人才，為公司營運增添更多的動力。

後疫情時代在地化就近服務客戶儼然成為趨勢。大江將在全球各地的指標客戶所在地址，建立商務據點廣招英才，為品牌夥伴打造創新產品，迎接解封經濟復甦商機。

大江指出，公司員工年齡平均32歲，肯給年輕人機會，培育出數位子公司總座人才，包括和康生(1783)陳敬亭總經理，上任立刻端出獲利創掛牌新高的好成績。大江指出，公司優渥的福利待遇業界知名，非主管從業人員平均薪資就超過百萬，延攬有志挑戰全球市場業務戰將征戰世界。

從組建台灣生技大聯盟起，大江拓展動作連連，整合保健美膚本業，與和康生(1783)醫材技術交流開發新產品，集團旗下大江基因的精準用藥指引、大江生活的功能性日用品、以及即將展開的寵物保健等六大成長引擎，以生物整合設計商社多元產品無所不賣的佈局，共享全球62國銷售通路。

大江強調，國際化優勢原本就是公司的核心能力，也以此初衷組建台灣生技大聯盟，希望能將台灣優良生技產品，藉由全球62國平台推廣，有助於為品牌客戶開創新商機與跨足新領域，加上因應後疫情時代的增員擴大在地化服務，大江將以生物整合設計商社全球遍地開花，為品牌夥伴迎來春燕。