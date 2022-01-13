越南河靜鋼廠12日宣布，大幅調降3月熱軋盤價，每公噸降70美元，降幅高於預期，在中鋼(2002)明天開盤前，恐令中鋼2月內銷盤價跌幅擴大；但因鋼鐵股股價位階較低，資金轉進，中鋼領軍，中鴻(2014)等早盤帶量強彈。

大陸寶鋼先前開出2月內銷盤價，包括厚板、熱冷軋、鍍鋅等多項產品全面平盤，但河靜鋼昨日開出3月內銷盤價，全面調降熱軋和線材產品價格，其中熱軋每公噸大降70美元，線材每公噸調降10美元。

受到歐美市場需求轉冷與印度低價熱軋繼續擾市衝擊，河靜鋼大幅調降3月熱軋盤價，每公噸降70美元，線材產品每公噸也降10美元，為連續三個月降價。

河靜鋼1月熱軋每公噸降40美元，2月價格雖採議價方式接單，市場估計每公噸約降55美元，加上3月持續降價，今年第一季熱軋已降價165美元左右。

中鋼預計明天開出2月內銷盤價，因逢農曆春節，下游提貨意願不高，還有因應低價進口鋼材擾市，中鋼1月份熱軋LEEWAY(次雜級品)每噸大降2000元，市場也預期中鋼2月內銷盤價續跌。

原本市場預期，因中國寶鋼已連2個月熱軋等大宗底材均開平盤，顯示中國鋼價已築底回升，加上鐵礦砂價格也回到120美元以上水準，推升煉鋼成本再走揚，因此認為中鋼2月開出平盤到小跌機率高；但受到河靜鋼續大降3月鋼價，恐令中鋼2月內銷盤價跌幅擴大。

中鋼今年元月及第一季內銷鋼品盤價開低，受疫情影響、產業供應鏈不順，整體開平低盤，1月及第一季全產品基價持平至調降900元，平均降幅為2.15%。

中鋼繼去12月單月內銷盤價，反轉開低，平均降幅1.65%，為自去年7月以來，近一年半首度降價，今年1月內銷盤價續開低，為連續第二個月跌價。至於季盤產品則是反轉開低，為去年第四季以來，近六季首度降價。

不過，中鋼去年業績創新高，現金殖利率估逾6%，股價具投資價值。

中鋼去年第四季營收1294.8億元，續創單季新高。中鋼自結去年1~11月合併稅前獲利達784.51億元，創歷年同期新高，每股合併稅前盈餘約4.97元。法人估公司去年營收、稅後淨利同步改寫歷史新高，EPS估近4元。中鋼自2008年以來，配息率均落在6成以上，若以此水準及當前股價位階推算，中鋼今年現金殖利率逾6.5%。

去年鋼廠都大豐收，包括中鴻、新光鋼(2031)等業績創新高，今年股利都可期待。