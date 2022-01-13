群光(2385)持續擴展影像新產品布局，群光泰國新廠今年開始量產，以智慧家庭產品生產為主。法人認為今年影像產品為群光重要成長動能，而目前影像產品零組件缺料以Wi-Fi、IC最缺。法人估今年群光配息6元起跳。

今年首季群光影像產品除了去年遞延的未消化訂單，還有今年新產品訂單，單季營收可望有逾2成年增，群光影像產品包括:元宇宙相關AR/VR，以及智慧家庭、商用監控、車用駕駛監測系統、智慧影音會議系統與拋棄式內視鏡等。

群光主要產品為鍵盤應用(NB、DT、Tablet外掛式)、影像相關產品(NB及手機相機模組、行車紀錄器、運動攝影機等)、電源供應器(PC、NB、伺服器、LED照明、印表機、智慧裝置等)，其中，電源供應器(SPS)及LED照明產品是由子公司群電負責(群光持股比率 47.2%)。

群光去年12月合併營收99.9億元，年增率達19.73%，寫下同期新高與歷史次高紀錄。累計第四季合併營收達297.9億元，較上季增加9%，年增率17%，刷新歷史紀錄，全年合併營收則突破首度突破千億大關，以1075.6億元，年成長13%，亦創下歷史新高紀錄。法人推估群光2021年EPS為9元，配息6元起跳，以目前股價88.3元計，本益比約10倍評價合理。