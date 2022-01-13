知名網紅團體「在不瘋狂就等死」過去曾以幽默又搞笑的拍攝風格創下驚人的點閱，也受到大批網友的喜愛。但成員陸續退團後，團體也逐漸沒落，其中一名前成員亞亞，在2019年宣布退團時自爆曾領過月薪5551元，因「永遠不知道下一餐在哪」才選擇退出，直到去年12月才改名鄭羽凡正式出道，近日還登上節目透露真實身分，顯赫的家世背景也讓主持人吳宗憲感到相當驚訝。

亞亞於去年底正式改名為鄭羽凡，成為鄭家純（雞排妹）的師妹，積極轉向演藝圈發展，而近日她登上吳宗憲與女兒吳姍儒（Sandy）所主持的節目《小明星大跟班》，並以「少奮鬥20年就靠這一次，各行各業千金聯誼大會」為節目主題受邀出席時，主持人都相當驚訝，鄭羽凡才透露過去因網紅的身分比較敏感，所以很少提起家中的事情。

但事實上，鄭羽凡的真實身分是威士忌酒廠第三代千金，她透露爺爺那代原本是從事造紙業，父親發明了製酒機器後便開啟了製作威士忌的廠房，光廠房佔地就有3600坪，裡面還設有酒窖，而且家族企業除了製酒外，還投資生技公司以及駕訓班，家族事業相當龐大。

鄭羽凡還表示，小時候也因為廠房太大她還必須要騎摩托車才能到大門口，另外她從小家中就有請傭人，讓她以為同學家中也都是這樣，直到某天聊天才發現不是大家都跟她一樣。鄭羽凡最後也在節目中展示爺爺收藏的法拉利跑車，引起網友熱烈討論。