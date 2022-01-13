去年12月26日，高雄市發生酒駕事件導致1死3重傷的天倫悲劇，引發社會公憤，而2名女兒被告知母親身亡後心裡可能早有底，說出「會讓媽媽放心」，更是讓人相當心疼。有網友就不捨地說「政府不作為才會這樣」、「是執政者的罪過，無法讓善良的人民安心過日子」。

據了解，親友親口告知2名女兒媽媽已經離世的消息，2名女兒似乎早有心理準備，反應較為冷靜地說「會讓媽媽放心」，此句話也讓親友更加心疼。

有超過200名網友在《Yahoo》等相關新聞底下留言，不少人都憤怒地說，「這些酒駕的真實混蛋至極，酒你在喝，害人家庭破碎，混蛋」、「聽了都想哭了」、「為啥不修法，政府還在睡」、「心情沈重」、「竹竹併可以逕付二讀，酒駕嚴懲排到哪年哪月」、「酒駕零容忍，路口沒紅綠燈，有政府會做事？」「別再輕判酒駕肇事者了」。

不過，關於網友呼籲的修法部分，立法院交通委員會昨(12日)已初審通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，明定10年內酒駕2次，主管機關可公布累犯者姓名與照片；汽機車車主明知駕駛人喝酒仍借出車輛者，吊扣車牌期限從3個月變成2年；同車乘客不勸阻，將「連坐」最高罰1萬5000元。交通部預估新法最快下半年上路。

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