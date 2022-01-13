因受疫情影響，原定去年6月份上演的十鼓擊樂團全新劇碼「明池－池中劍」，即將在今年春季回歸，自4月15日起至4月24日，於力麗馬告生態園區明池水劇場演出，共計6場次，由雄獅旅遊獨家總代理銷售，即日起於雄獅旅遊官網販售。

為讓旅客省去舟車勞頓的煩惱，雄獅推出二至三日遊程以及交通接駁等服務，於2月15日前報名指定行程，更可享每人1000元優惠。此外，雄獅旅遊將於Facebook粉絲專頁舉行贈票活動，預計抽出10名幸運觀眾，免費欣賞這場高海拔的藝術饗宴。

十鼓文創經理江逸芹表示，本次十鼓擊樂團創作全新「明池－池中劍」劇目，將明池湖筆、墨、山水概念融合，在動作編排上有許多大型肢體動作，呈現如書法揮毫般的意象，也特別將舞台搭建於水面下，團員表演中所激起的水波及水花，皆為演出一部分，配合4月份的明池雲霧飄渺，霧氣環繞的天然環境，彷彿替表演增添一層濾鏡，相信會是獨一無二的環境劇場，一定能帶給觀眾有別以往的視覺體驗。

雄獅旅遊指出，本次演出選在海拔1250公尺的明池森林遊樂區，四季景緻變化分明，甚至早、中、晚的光影變化更是顯見，搭配4月盛開的大島櫻及悠游於水面上的黑天鵝點綴於周邊，呈現不同的視覺饗宴。欣賞完表演之後，若想順道造訪明池周邊景點的旅客，除了可抓住最後賞櫻的機會外，更可欣賞到千元鈔票裡的－七葉一枝花；此外，台灣蕨類植物約有7百多種，其中的1百種更可於明池看到。

至於臨近的棲蘭神木園區，有著「亞洲最大神木園」之稱，園區內擁有近百棵、超過千歲的台灣扁柏及紅檜，是台灣相當珍貴的森林景觀之一。