由林心如當製作人並身兼主演的《華燈初上》，一上映就獲得不少好評，千呼萬喚下，上月底在Netflix平台上架了第二季內容，對於重要的兇手是誰依舊沒說清楚，也在台劇版引發許多鍵盤柯南發猜測文，主演之一的郭雪芙昨(12日)曬出劇照並加上26個表情符號疑似暴雷，引來粉絲回應：「我知道兇手是誰了」。

郭雪芙最近在《華燈初上》演技受到討論。（圖／翻攝自郭雪芙 Puff臉書）

33歲前Dream Girls成員郭雪芙和孫其君過去曾傳假戲真做，雙方交往進展到見家長的地步，但最後不了了之，上月週刊報導，郭雪芙最近和王子（邱勝翊）合拍《山中森林》，戲中甜蜜蜜在路邊演出吻戲，戲外也擦出火花，但王子無奈回應：「怎麼朋友家變你家了？難道那是光？好吧！宣傳一下12/30華燈初上」，否認密戀郭雪芙，女方也回：「就說不要一直跟蹤我了吧？？全明星運動會第三季，好好加油」。

郭雪芙最近在《華燈初上》中演出原本是林心如、楊謹華經營「光」酒店的小姐之一王愛蓮（Aiko），但因故被趕出酒店，跳槽到吳慷仁旗下的「Sugar」酒店，第二季戲份雖然變少，但王愛蓮從原本的單純魯莽到逐漸黑化、使心機，行為舉止也變得更成熟，讓觀眾大讚演技進步。

昨郭雪芙曬出劇照，並附上表情符號，有愛心、不能說、惡魔、刀子、血液、B、O、A、AB、墳墓、骷髏、十字架、天使等，似乎暗示著劇情走向，網友狂猜：「經過郭雪芙 Puff的emoji圖解，我知道兇手是誰了」、「兇手應該是有血緣關係的人」、「最顯眼就血型、感情跟死亡，而且死亡有兩次」、「卡一個等答案」、「姊妹共同擁有小孩、好姊妹、夫妻、2個爸爸、媽媽苦臉、小孩苦臉、爸爸苦臉，關鍵就是子維故事線？」