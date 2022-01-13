知名早午餐品牌揚秦國際企業（股）公司（旗下擁「麥味登」､「炸鷄大獅」及「REAL 真．Café．Bread」等三大連鎖餐飲事業），支持政府穩定物價政策，日前雖已宣布部分商品漲價，但經過其內部討論，決定暫緩實施調整售價的做法，吸收相關成本，善盡企業責任，讓民眾過個好年。

商業司表示，揚秦國際企業（股）公司對於政府跨部會「物價聯合稽查小組」的稽查行動十分配合，主動提供完整進銷貨的佐證資料，對於釐清相關食材生產成本與售價關係有相當幫助。透過運費因素、本土食材、人事成本等資訊，有助於了解國際疫情下，連鎖餐飲上下游產業所面臨的處境。此次該公司更進一步主動宣布緩漲旗下品牌商品，響應政府穩定物價政策，樹立企業風範，值得肯定與感謝。

跨部會組成的「物價聯合稽查小組」，從去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商的現場稽查，昨日則接續對在臺北市、桃園市等地，針對連鎖餐飲業者及其上游供應商進行稽查，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價或非法囤積等情事。

商業司也說明，部分服務業受疫情影響，今年面臨基本工資調漲，經濟部已推動基本工資補貼，希望與業者共體時艱，但也要求事業應肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益。若在補貼期間違反勞基法第21條有關基本工資規定而遭裁罰者，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷並追回補貼款。政府會持續推動穩定物價政策，讓國人同胞過好年。