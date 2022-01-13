Omicron來勢洶洶，美國專家認為，一般醫療用口罩不足以抵擋Omicron，建議應該配戴N95口罩，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣雖然有1000多萬個N95口罩，但大家都戴會不夠，建議留給專業人士及經常觸碰高風險場域的人戴。

加州大學舊金山分校健康中心傳染病專家莫妮卡（Monica Gandhi）認為，只戴一層布口罩或外科口罩恐怕擋不住Omicron變異株，建議大家可以戴N95口罩，或在外科口罩外面再戴一個布口罩。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨指出，N95確實有較好的密合度和阻隔力，但不能只考慮封閉性，日常生活能不能戴得住也是重點。

陳時中直言，目前台灣雖然有1000多萬個N95口罩，但大家都戴的話，量能會不夠，並強調日常生活其實不需要戴N95口罩，可能有些人有需要，但建議留給專業人士，或需要觸碰高風險場域的人來戴比較實際。