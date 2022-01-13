承包萬和宮文化大樓外牆整修工程的呂文三，找不到下游廠商，祈求媽祖幫忙、立即解決。（萬和宮提供）

萬和宮工程小組董監事，施工期間經常查看施工情形與進度。（萬和宮提供）

歷經近30年風霜的台中市萬和宮萬和文化大樓，展現煥然一新的外貌，迎接壬寅虎年來臨。萬和宮董事長蕭清杰說，文化大樓外牆整修工程經過半年多施工，上月底提前完成；承包廠商呂文三特感激媽祖庇佑，及時協助解決工程人力調度等難題，「萬和宮媽祖真的很靈驗！」

蕭清杰指出，民國82年啟用的這棟6層樓高大樓，部份外牆脫落影響觀瞻及安全，萬和宮董監事聯席會議通過整修。建築師何肇喜設計後，由東毓營造有限公司承包，自簽約完成開工日起算240日曆天完工，去年5月19日舉行開工大吉，6月28日正式動工。

蕭清杰說，歷經半年多去年底提前竣工，工程重點為外牆拉皮，磁磚、女兒牆花崗石，以及屋頂琉璃瓦更新等；施工期間也發現若干設備老舊，配合追加更新。完成整修的萬和文化大樓，白天陽光照耀皎潔亮麗；夜間在投射燈光下，呈現不同的氛圍與情境。從黎明路或永春東路，即可看到整棟大樓美輪美奐的新貌。

東毓營造有限公司負責人呂文三說，很高興有機會承包這項工程；萬和宮香火鼎盛，每天進出的信眾多，為了減少施工造成的不便，每天調派十幾20名師傅施作，期能縮短工期，但這項工程因建築物定型，包括施工及建材置放地點，都需要牽就現場，較為複雜及費時。

呂文三說，進行泥作打底及貼磁磚階段，前後找了4組下游工頭都相繼搖頭離開，眼看日子一天天過去，更想到蕭董事長交待不能停工，讓他急心如焚，「我要怎麼辦？」忽然間腦中閃出解決的靈感：「求助媽祖，請媽祖婆幫忙」，他到正殿參拜，虔誠稟報媽祖工程遭遇的難題及找不到工人的焦慮。

呂文三指出，隔天經過朋友介紹，他找來第5組下游工頭，勘查現場後立即點頭同意，積壓他心中巨石頓時解開。他流露出感恩的眼神說：「我們很盡力，但有人、也要有神！」更感謝萬和宮提供必要的協助與支援。