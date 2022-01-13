儘管美國通膨率創下40年來新高，但符合市場預期中，美股四大指數同步收紅，日韓股市漲跌互見，台股今開跌19.19點、報在18356.21點，隨即陷入震盪，一度在賣壓湧現下，集中、櫃買市場翻黑往下，9:30後受到金融股拉抬、台積電回穩，指數再度翻紅，目前台股偏多格局不變，但須留意農曆年前賣壓壓抑指數上漲空間，短線區間暫看18000~18600。

電子指標股，今市場聚焦台積電(2330)、大立光(3008)法說即將登場，市場多看好台積電營收、毛利率能再創新高，大立光則關注營收、毛利率能否會有回升機會，台積電(2330)今觀望震盪，早盤跌幅在0.5%以內，守穩5日均線，大立光(3008)相對有撐，早盤後漲幅在1%以內震盪。聯電(2303)今股價強勢，開高走高，大漲逾2%，站回月線位置。面板股友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)也均陷入震盪整理，股價小跌，

IC設計族群今最大亮點就是華碩(2357)小金雞力智(6719)，蜜月行情一度大漲逾37%、股價最高達808元，惟同屬PMIC(電源管理題材)的股王矽力(6415)未受鼓舞，股價小跌震盪、跌幅約0.5%，聯發科(2454)則是開高壓回，早盤後震盪在平盤附近。

金融指數今衝高，一度達新高1805點，台新金(2887)、新光金(2888)、王道銀行(2897)大漲逾3%，中信金(2891)漲幅逾2%，永豐金(2890)、國泰金(2882)亦上漲逾1%。

鋼鐵股今拉高轉強，龍頭股中鋼(2002)上漲2%，旗下中鋼構(2013)順勢大漲逾4%，第一銅(2009)攻上漲停，其餘中鴻(2014)、官田鋼(2017)、聚亨(2022)、燁輝(2023)漲幅也均逾3%，類股指數上漲逾2%。

分析師表示，接下來台股表現，考量聯美國準會主席聽證會上釋出「軟性鷹派」的說法，加上最近五年那斯達克指數元月上漲機率達到100%，且今日大立光、台積電法說登場，將捎來正面消息。另外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，整體經濟基本面展望樂觀。台股回測月線支撐後，已經呈現連續三日收紅K，重回各期均線之上，顯示低檔買盤強勁，整體中多格局未變，短線區間暫看18000~18600，惟由台幣匯率上週呈先升後貶的走勢來看，外資短線上有匯出熱錢的跡象，後續宜觀察進一步的資金動向。