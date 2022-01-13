台股資金近日資金輪動速度加快，營運穩健但股價表現落後的族群躍升短線主流，封測廠南茂(8150)近日獲資金關愛，12日在三大法人大舉買超下放量勁揚，今（13）日在買盤敲進下再度放量走揚6.04％至52.7元，領漲封測族群、續創去年9月底以來近4個月高點。

南茂上周遭三大法人調節賣超3225張，本周迄今續獲反手回補、合計買超達6376張，其中單昨日便買超達5805張，本周以來以外資買超3469張、投信買超2443張最積極，自營商亦買超464張。

南茂雖受記憶體庫存調節及邏輯混合IC晶圓供給受限影響，2021年第四季成長動能暫緩，自結合併營收67.91億元，雖季減5.16％、仍年增7.62％，改寫同期新高、歷史第三高。累計全年合併營收274億元、年增達19.07％，改寫歷史新高。

展望2022年，由於步入傳統淡季，加上春節9天連假致使工作天數減少，投顧法人預期南茂短期各產品線僅面板驅動IC（DDIC）及晶圓測試高階機台稼動率相對較高，其他產品線則有彈性調整空間、有機會安排人員進行輪休，整體營運仍受淡季及工作天數較少影響。

不過，投顧法人認為，南茂2021年前三季獲利表現亮麗、第四季表現亦可持穩，全年獲利仍可望接近倍增，且配息率仍預計維持5～6成水準，目前股價本益比仍偏低、推估殖利率達7～9％水準，除非短期獲利再大幅下修，否則股價下方風險有限。