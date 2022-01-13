白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周二表示，由於Omicron變種病毒在美國如野火燎原一樣快速擴散，可能所有人都會接觸到這個病毒，不過已接種新冠疫苗的人仍會安全一些。美國食藥管理局代理局長伍德考克博士（Dr. Janet Woodcock）則表示，大多數人都將感染Omicron病毒，現在重要的是如何維持醫院和日常運作。

佛奇博士向戰略與國際研究中心資深副總裁J. Stephen Morrison表示，Omicron憑藉其異於尋常、前所未見的傳播力，最終幾乎所有人都會遇上，那些已接種過疫苗和已經接種加強劑的人會接觸到，他們當中有些人、或許很多人會受到感染，但除了一些例外，他們很有可能不必住院或面臨死亡威脅。相比之下，那些未接種疫苗的人在重症方面將首當其衝。

目前全美至少還有五分之一符合條件的美國人（約6500萬人）尚未接種新冠疫苗。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，該國超過62%人口已完整接種疫苗，但僅有23%人口已完整接種疫苖並已補打加強劑。

美國食藥管理局代理局長伍德考克博士在參議院衛生、教育、勞工和年金委員會聽證會上表示，雖然大多數人都將感染Omicron病毒，但現在的重點應該確保屆時醫院能繼續運作，以及交通等必要服務不會中斷。

根據美國衛福部的官方數據，截至周二，美國染疫住院人數超過14萬5900人，較兩周前暴增了一倍，並再度創下新高記錄，使醫療照護系統量能更加吃緊。

根據約翰霍普金斯大學統計，過去一周，美國平均單日新增確診數突破75萬4200例，大約是2021年1月11日創下去年冬季高峰（25萬1987例）的3倍之高、是去年9月1日Delta疫情高峰時（16萬6347）的4.5倍。

此外，過去一周，美國平均每天有1646人死於新冠病毒，較前一周增加33%，但與2021年1月13日創下的最高記錄3402人相比相對緩和。

根據美國CDC周二發布數據，在美國上周的確診病例中，Omicron變種病毒占比已經高達98.3%。

世衛組織公布每周流行病學報告，截止至1月9日的一周內，全球新冠病毒確診數增加1500萬例，較前一周的新增確診數增加55%，創下疫情爆發以來最大單周增幅。美國增加的病例最多，一周內新增460萬個新病例，較前一周的新增確診數增加73%。