國內12日新增92例境外移入，創史上新高，其中長程航班落地採檢就佔了6成，其中自美返台的班機陽性率最高，有一班陽性率甚至高達14.29％。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇直言「過年前的境外移入高峰，很可能還沒有到」，強調政府不把7+7改回完整14天檢疫隔離，這是最危險的事。對此，不少網友則警告陳，最好不要隨便把真相說出來。

陳昶宇12日在臉書發文表示，由於入境採檢方式改變，故12日境外移入確診個案增至92例；本國籍回台灣是基本人權，但其實所謂的封鎖邊境，也不用鎖國或停航，只需提高回國的困難度及麻煩程度即可。

話鋒一轉，陳昶與強調，本來以為12日有把7+7改回完整14天檢疫隔離，入境人數應該很快會少很多，結果只是移除10國高風險國家，還是可以選擇7+7，那看來過年前的境外移入高峰，很可能還沒有到。

此文發出後獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「你又逆時中」、「最好不要隨便說真話」、「你又把真相說出來了」、「超前部署，好諷刺」、「邊境查驗到的陽性率的確很高，若是他們都打完2劑疫苗，重症的機會應該會很低，或許就不需要占用醫療資源了」、「1/16之後還會有抵達台灣才陸續發病的，可能要抓個兩週」。