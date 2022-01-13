美國高收益債為近年高收益債市中，表現一枝獨秀的債券資產，保德信投信表示，根據統計，美國高收益債去年年度漲幅高達5.3%，位居主要高息債券漲勢之冠，第二名的全球高收益債券僅有1%表現，兩者之間相差4.3個百分點之多。由於美高收能直接受惠美國經濟復甦優勢，加上存續期間較短、對利率敏感度低等特性，預期今年美國仍將引領全球經濟持續成長，有利美高收債市續搭景氣順風車。

PGIM保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，今年美高收仍能享受美國景氣成長的紅利，據估計，美高收企業整體基本面持續改善，息稅折舊攤銷前盈餘(EBITDA)也已經恢復到疫情前的水準，美銀美林預估，未來12個月美高收企業平均可望達到15%的雙位數增長，惟市場憂心通膨影響聯準會對於縮表及升息的步調，將觸動債券市場敏感神經，然而觀察短中期美債殖利率已於2021年第四季以來快速彈升，顯示市場持續反映對聯準會貨幣政策的預期，預料後續上揚壓力相對有限。

張世民強調，以目前貨幣政策轉向導引利率走揚的環境，美國高收益債仍是較適合的債市投資選項，而歐高收與全高收雖然也為高收益債券，但因為標的除美國企業外，還有歐洲、新興市場等，報酬表現除視債券本身外，還會受到匯率波動影響，至於投資級債則會面臨殖利率上揚壓力，短期將難免較大震盪。

根據PIGM固定收益團隊預估，2022、2023年高收益企業違約率分別處於0.9%及1.0%的歷史低點，且以高收益企業嚴加控管財務槓桿來看，今年預期併購數量有限、企業升評浪潮將持續等，都將提供基本面利多支持，預期未來12至18個月仍將有一波調升評等的明日之星(Rising Stars)可期，對於美高收又為一項利多。

考量美國經濟成長、通膨前景，以及貨幣政策調整，張世民認為，長天期美債殖利率未來上行的壓力仍相對較大，因此債市投資建議以短存續期間、具收益優勢的美高收債為佳，特別是美高收較不受匯率因素影響，且長期收益以票息為主。