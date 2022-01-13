華航(2610)董事會通過2021年年終獎金及2022年調薪案，將依公司與企業工會協商結果辦理，年終獎金6個月基本薪，調幅不低於4％；全體出席董事也同意發放「2021年激勵金」於高階主管，激勵金的部分，董事長及總經理已表示不支領。

華航去年繳出不錯成績，尤其過去被外界看衰的貨運，卻成為疫情下支撐華航最大的動能，董事會也大方送出6個月基本薪的年終獎金，新年度調薪幅度平均不低於公教人員4％，另外，董事會特別肯定董事長及經理人等經營團隊的專業與努力，也發放2021年激勵金酬慰經營團隊的辛勞，但董總已表明不支領激勵金。

華航全新引進3架777F貨機，加上原有18架747-400F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力，客貨機運能高效整合，持續優化航班的運行及銜接效率，去年8月起已經連續5個月營收創下新高，全年逼近1400億元，由於海空運力依舊吃緊，第四季的旺季有望延續到今年第一季。