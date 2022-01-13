13日受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；中部近山區及雲嘉南以南位於下風處，擴散條件較差，污染物有累積情形。

依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級，北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南零星地區達橘色警示等級；高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級；金門地區受中國東南沿海污染物影響達「紅色警示」等級。

依監測顯示，13日受強烈大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好；中部近山區及雲嘉南以南地區位於下風處，易有污染物累積；傍晚起受境外污染物移入影響，北部地區空氣品質稍轉差，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間可能達紅色警示等級；金門地區為「紅色警示」等級。

未來一週，13日至14日受強烈大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易累積污染物；15日至16日強烈大陸冷氣團減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，中南部地區稍易有污染物累積；17日鋒面通過及東北季風增強；18日東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處易累積。