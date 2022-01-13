台灣咖啡市場一年產值約800億元，全家便利商店持續搶「黑金」商機，2017年首創APP隨買跨店取服務，可「線上寄杯、線下取杯」，目前會員APP售出咖啡占比破5成。即日起再攜手悠遊卡獨家推出「悠遊卡寄杯」服務，凡到櫃台靠卡即買、即兌，還可同時累積會員點數，同步串接會員APP，更可隨時查詢、轉贈給親友。

全家獨家合作悠遊卡寄杯，大咖啡寄20杯送Let’s Café悠遊卡，限量2萬張。（全家提供）

悠遊卡咖啡寄取杯新功能，對於沒有智慧型手機，或是忘記帶手機出門的消費者來說都能便利使用，若卡片遺失，也可透過APP或FamiPort機台將寄杯咖啡移轉至新的悠遊卡帳戶。

全家獨家合作悠遊卡寄杯，大咖啡寄20杯送Let’s Café悠遊卡，限量2萬張。（全家提供）

為歡慶新功能上線，即日起至2月8日有悠遊卡寄杯優惠，購買Lets Café中杯或大杯的經典美式、經典拿鐵（冷熱不限），一次購買10杯以上，可享同品項2杯75折，每個品項最高購買100杯；購買20杯以上大杯咖啡，再加碼贈送限量版Lets Café悠遊卡乙張，限量2萬張，送完為止。