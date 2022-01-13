聯發國際（歇腳亭）遭澳洲代理商控告長期提供劣質原物料，並跨海索賠14億元，事件愈演愈烈，聯發國際總經理賴柏宇表示，對於代理商嚴重違反合約約定，深感遺憾，目前靜待司法判決；此外，與澳洲代理商的狀況為單一事件，對公司的營運和財務皆不具重大影響。

聯發國際與澳洲區域代理商的合作源自於2012年。聯發國際表示，然而自2020年，澳洲區域代理商嚴重違反區域代理合約約定，不但未依約提供營業紀錄（包含澳洲營業場址合規文件）、未據實提供開店數，也未依約向聯發國際採購原料，更積欠貨款經由多次的溝通、協商與警告，皆未獲得改善，已嚴重違反合約，故其並無索賠理由，聯發國際亦無賠償責任。

賴柏宇表示，從財務面來看，聯發國際所取得的澳洲登記店家數為45家，截至2021年12月止，佔比全球門市家數約12.6％；此外，聯發國際2021年度，對澳洲區域代理商之銷售金額，佔比公司營收約2.94％，若提前結束雙方合作關係，對於財務面最大影響為損失全數來自澳洲地區的營收，惟其營收佔比尚不重大。

聯發國際表示，為維護品牌商譽，提供全球一致的品質，因此依約提前終止與澳洲區域代理商的合約關係，並依法尋求權利救濟。重申澳洲區域代理商透過媒體廣告版面，以不實內容指控聯發國際，損害聯發國際的商譽，該案已交由專業的跨國律師團隊協助，將透過司法途徑捍衛公司商譽，以保障股東和投資人的權益。

未來，聯發國際將持續嚴格把關全球門市的品質，穩健經營發展，並以美國、中東、歐洲等地為拓展區域。其中，美國第1季總店數將達131家，另外，已簽約石油大國科威特，之後，更將以捷克門市作為輻射性拓展，鎖定英國和法國等，採取單店加盟模式，複製第二個美國的商業模式。