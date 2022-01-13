罷免戰暫時落幕，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，現在我們更應該思考的是，整個罷免制度，重新檢討的時刻已經到了。

柯建銘透過臉書表示，2016年民進黨再度取得執政權，立院也完成了單獨過半，接著在2016年4月內政委員會初審通過「公職人員選罷法修正案」，刪除罷免不得宣傳的規定，調降罷免通過門檻為「同意票達選舉人總數1／4且同意票數大於不同意票數」，以及罷免案投票宣告成立後三十日有其他各類選舉時，除被罷免人同時為候選人，罷免案投票應該並同其他選舉一起舉行，徹底的將1994年，國民黨對罷免案的規定做了一次大翻修。

「時代力量假道德操作民粹！」柯建銘說，只不過2016年修法過程中，時代力量挾著學運後的明星光環，主張罷免通過應該採取「簡單多數決」，廢除投票率的門檻，稱這樣子叫做「還權於民」、「實踐真正的民主」，對於民進黨及親民黨主張應該保留投票率門檻，避免惡意操弄罷免案的空間，造成民主制度的不穩定，不斷批評謾罵，回頭來看當年的批評相當可笑。

柯建銘說，若非民進黨堅持留下的1／4投票率門檻，黃國昌早在2017年12月16日投票完，就不是立委了，說是「柯總召救了黃國昌」也不為過。現在更應該思考的是，整個罷免制度重新檢討的時刻已經到了。

柯建銘強調，雖然憲法規定人民有罷免之權，然而，憲法同時也明定，立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任，這邊產生了一個憲政衝突的問題：「民意代表是否與行政首長一樣，適用同一套罷免制度？」，關於這個問題，交給大法官來解釋，應該是最適合的。

柯建銘說，事實告訴我們，只要是跟風民粹式的修法，幾乎都經不起時間與現實的考驗，整個罷免制度的修法歷史，就是一個鐵證。他強調，走過激情，才有冷靜、沉澱與反思，選罷法是時候該修了，「朱立倫主席，你以為如何？」