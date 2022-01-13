根據IDC數據，2021年PC市場成長14.8％，桌上型電腦、筆記型電腦和工作站的出貨量創2012年以來最高，展現強勁需求。
IDC初步估計，去年的PC出貨量達3.49億台，比2017年的低點增長逾34％。
近幾年因智慧型手機崛起，導致PC需求趨緩，然而在疫情期間遠端工作與學習趨勢帶動PC需求回溫，家長們為了孩子的線上課程紛紛添購電腦。
不過一些觀察家警告，在疫情減緩後，去年需求旺盛的情況可能無法持久。IDC去年12月表示，需求高峰已過，2022年可能放緩。
根據IDC數據，2021年PC市場成長14.8％，桌上型電腦、筆記型電腦和工作站的出貨量創2012年以來最高，展現強勁需求。
IDC初步估計，去年的PC出貨量達3.49億台，比2017年的低點增長逾34％。
近幾年因智慧型手機崛起，導致PC需求趨緩，然而在疫情期間遠端工作與學習趨勢帶動PC需求回溫，家長們為了孩子的線上課程紛紛添購電腦。
不過一些觀察家警告，在疫情減緩後，去年需求旺盛的情況可能無法持久。IDC去年12月表示，需求高峰已過，2022年可能放緩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。