根據IDC數據，2021年PC市場成長14.8％，桌上型電腦、筆記型電腦和工作站的出貨量創2012年以來最高，展現強勁需求。

IDC初步估計，去年的PC出貨量達3.49億台，比2017年的低點增長逾34％。

近幾年因智慧型手機崛起，導致PC需求趨緩，然而在疫情期間遠端工作與學習趨勢帶動PC需求回溫，家長們為了孩子的線上課程紛紛添購電腦。

不過一些觀察家警告，在疫情減緩後，去年需求旺盛的情況可能無法持久。IDC去年12月表示，需求高峰已過，2022年可能放緩。