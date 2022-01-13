台北看守所因超收現象嚴重，在2020年11月底致函大台北地區6院檢，籲請審慎評估羈押被告聲請及裁定禁見人數。監察院通過監委林國明、王麗珍委員提出調查報告，台北看守所已逾越機關權責，且極易使人誤解或產生不當聯想，爾後應應檢討避免類此行為，斲傷司法公正與審判獨立。

台北看守所在2020年11月30日以台北地院、士林地院、新北地院、台北地檢署、士林地檢署、新北地檢署等大台北地區6院檢為受文者，發函表示為紓解該所羈押禁見被告超額收容及床位不足的困境，請各院檢機關審慎評估羈押被告聲請及裁定禁止接見之人數，是項作法允適性堪虞，引發外界質疑。又因矯正機關超額收容，除有收容人之健康權等權利保障是否周延，及公共衛生之疑慮，並有戒護及管理上之風險，應予正視，爰經監察院立案調查。

調查意見認為，台北看守所已逾越機關權責，將並非檢察機關或司法機關在聲請或裁定羈押被告禁見處分時，需考量的看守所是否超額收容情事，建請納入審酌，核有欠當，並有侵越審判權獨立行使之虞。

調查意見指出，根據法務部統計，在台北看守所該函發出後，受文之各地檢署聲請羈押件數減少，裁定羈押禁見被告獲准交保件數增加等語，極易使人誤解或產生不當聯想，爾後應檢討避免類此行為，斲傷司法公正與審判獨立。

調查意見提及，矯正署對於台北看守所長期面臨超額收容困境現象，未能提出妥善因應對策，積極協助該所適度控管受刑人收容人數，以利該所妥適辦理羈押被告收容本務，致該所迫於無奈，逕向外尋求緩解沉重超收負擔道，矯正署作法尚顯消極，允宜針對部分都會區仍有超收現象的矯正機關，一併檢討精進妥處。

監委表示，就全國矯正機關整體而言，自2020年底以來固已無超收情事，但台中、台南、高雄等都會區個別矯正機關，則仍有超額收容之情形，尤以兼辦看守所業務的法務部矯正署桃園監獄最為嚴重，矯正署應一併檢討，妥為規劃，研謀因應處理的對策。