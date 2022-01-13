Toshiba集團宣布首次成功運用「微波輔助切換—微波輔助磁記錄技術」（MAS-MAMR），提升硬碟記錄效能。這項新一代磁記錄技術可大幅提升儲存容量。Toshiba期望透過該項技術，提早實現30TB大容量近線硬碟商用化的目標。近線硬碟（Nearline HDD），是數據中心儲存伺服器的主要組成部分。

Toshiba致力研發MAMR技術，此技術是增加硬碟記錄密度的突破性技術之一。在2021年推出的18TB硬碟，即是運用「磁通控制-微波輔助磁記錄技術」（FC-MAMR），並藉由旋轉扭矩振盪器來輔助記錄。而新一代MAS-MAMR技術則是讓碟片曝露於微波下，藉此改善記錄的密度；此記錄密度的改善幅度預估將超越前一代的FC-MAMR，並已在近期實際驗證中獲得確認。

為展現MAS-MAMR整體優越之處，Toshiba與開發商合作，包括硬碟碟片製造商Showa Denko K.K.（昭和電工株式會社，以下簡稱SDK) 和硬碟磁頭製造商TDK Corporation (東京電氣化學株式會社，以下簡稱TDK) 。近日MAS-MAMR成功提升記錄效能，正是三方合作下的成果。

數據中心的數位資料儲存是現代資訊的基礎建設支柱，協助數位化和數位轉型，且在COVID-19疫情之下更顯重要。儲存需求持續飛速成長，雲端及傳統數據中心不可缺少的大容量近線硬碟，其市場規模預估也將在2025年擴大至175億美元。由於對儲存裝置的需求不斷變化，也進一步帶動對硬碟容量的增長。

為了提高硬碟記錄的密度，勢必會面臨三種不同目標的衝突；一是微化碟片上的磁粒，二是維持磁粒的熱穩定性，三是保留足夠的記錄效能。碟片上覆滿了細小的磁粒，可依據磁化方向留存資訊。雖然縮小碟片上的記錄位元後，可改善記錄密度，但變小的磁粒，會影響磁化的熱穩定性，而一旦熱穩定失衡，就可能導致資料的流失。

在提高記錄密度的前提下增加熱穩定性，就需要矯頑力更高的材質，以維持磁化的向量。但增加矯頑力之後，記錄磁頭較難產生足夠的記錄磁場；若要克服這項問題，則需要新一代的磁記錄技術，由外來能量的方式來輔助記錄。

新一代磁記錄技術研發進展可望克服這項難關。根據理論，MAS-MAMR可運用微波大幅提升記錄密度，但微波輔助切換效應（MAS-MAMR效應）對於記錄條件和改善記錄效能，尚未得到證實。

Toshiba新開發的「雙振盪式旋轉扭矩振盪器」（dual FGL STO），是使用雙層磁場生成層進行微波照射。此振盪器 (STO) 利用較小的電流高效產生微波，並進行局部照射。結合記錄磁頭後，即可提升MAS-MAMR記錄效能。

為驗證MAS-MAMR的效果，TDK開發出結合STO的新記錄磁頭，SDK則開發了新記錄碟片。在這2家公司的合作下，Toshiba也確認了STO在新記錄磁頭可達到穩定的振盪效果。

Toshiba結合新研發的STO、記錄磁頭和碟片，確認了MAS-MAMR的效果，並率先成功驗證MAS-MAMR記錄效能可提升6dB。這項技術可望讓硬碟容量突破30TB。MAS-MAMR在這項驗證後邁出一大步，更有機會做為新一代磁記錄技術，大幅改善記錄密度。