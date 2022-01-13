基隆市新昆明醫院今天上午湧入數百人排隊打疫苗，排隊人龍蔓延到馬路上，人車爭道險象環生。衛生局解釋，各區都有打氣比較好的醫療院所，可能是服務好，或市民選疫苗種類所致，新昆明前2天以AZ為主，這幾天則是莫德納、BNT，呼籲疫苗量能足夠，民眾無需驚慌。

基隆市政府規畫於市立體育館開設大型接種站，昨日起連續5天，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務，並請合約醫院及診所加開服務診次、擴大服務量能。今天上午新昆明醫院突湧入排隊人潮，現場等候民眾至少200人，大家頂著寒風，從騎樓一路排到馬路上，汽機車行經還得減速慢行，相當危險。

等候民眾表示，疫情變嚴重，擔心打不到疫苗，希望政府多開接種站，另外，區公所也應該提早發放訊息，不要讓大家緊張。

不過，基隆各地僅有少數幾家醫療院所有排隊狀況，基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭解釋，可能是該間醫院服務比較好，也可能是民眾選擇疫苗種類，新昆明醫院前2天打AZ，這幾天則以莫德納、BNT為主，她提及，分配疫苗數量時，有要求各單位不能只提供單一品項服務，並依開診量能提供劑量。

郭香蘭說，現在各區都有打氣比較好的醫療院所，包括新昆明醫院、仁祥診所、碇內診所等，並提及17日開始會開放網路預約平台，採雙軌制，現在疫苗很充裕，大家過年前一定能接種到，不用擔心、緊張。