國民健康署今天公布108年癌症登記報告，我國每4分20秒就有1人罹癌，癌症時鐘較107年快轉11秒；而大腸癌連續14年登上十大癌症首位，108年新發生人數高達1萬7302人。十大癌症發生人數依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與107年排序相同。

國健署副署長賈淑麗指出，108年全國癌症新發生人數高達12萬1254人，相較107年上升了5123人，反映出人口老化、不健康的生活型態2大因素。她強調，十大癌症中包括攝護腺癌、乳癌、肝癌、甲狀腺癌等都和肥胖有直接相關，國人肥胖及過重比例高達47％，而根據國際研究，肥胖者罹患這些癌症的風險比一般人高2到4倍。

男性方面，108年癌症新發生人數為6萬4109人，標準化癌症發生率為每10萬人口345.4人。依發生率排序為大腸癌、肺癌、口腔癌、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與107年相比，口腔癌超越肝癌登上第3位。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，近30年來口腔癌發生率持續增加，近10年呈現上下震盪趨勢，108年男性標準化發生率來到41.8，並提醒男性朋友應遠離嚼檳榔、吸菸、喝酒等危險因子，並定期接受口腔黏膜檢查。根據國健署統計分析，定期接受口腔黏膜檢查，可降低嚼檳榔或吸菸習慣的男性26％口腔癌死亡風險。

而女性108年癌症新發生人數為5萬7145人，標準化癌症發生率為每10萬人口292.7人。十大癌症以乳癌居首位，其餘分別為肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌，和107年相比，子宮體癌超越肝癌居第5位。

林莉茹指出，近年子宮體癌標準化發生率呈上升趨勢，常見危險因子包括肥胖、高熱量高油飲食、荷爾蒙因素、老化、缺乏運動等，近親或自身有子宮體癌或大腸癌家族史、乳癌或卵巢癌、子宮內膜增生者，亦是子宮體癌高風險族群；女性朋友如出現不正常出血警訊，應盡速就醫檢查。

目前國健署提供四項防癌檢查，包括子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜篩檢，全台約7000家醫療院所皆可提供服務，民眾可至國健署「全國癌症篩檢活動暨醫療院所」網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Activity）查詢；如不清楚自身是否符合癌症篩檢補助資格，可透過全民健保行動快易通「健康存摺APP」查詢，或請醫療院所代為查詢。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363