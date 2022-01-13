13日天氣寒冷，1位民眾頭戴禦寒毛帽，戴上面罩及口罩前來三重綜合體育館施打疫苗。（黃世麒攝）

三重綜合體育館13日湧進許多民眾前來接種，不少長者前來施打追加劑，提升保護力。（黃世麒攝）

疫情升溫，新北中大型疫苗接種站今天開打，新北市長侯友宜13日上午8時前往三重小巨蛋大型疫苗接種站視察接種情形，侯友宜表示，從元月8日新北各疫苗施打戰就已開打，力拚疫苗接種率，針對65歲以上長者將會分齡、分區、分時段率續接種，中央配送多少，新北會全力施打，力拚疫苗接種率。

侯友宜表示，從元月8日開始，新北481個合約院所、中大型的4個接種站，機動接種站，全面開打。新北曾有一天可以拚到8萬劑的量，新北市疫苗施打的方式多元化、速度快。

侯友宜說，針對新北市44萬人次的65歲長者，市府將會分齡、分區、分時段施打，也可以用1922來預約施打，預計17號到28號就施打完畢，有2個管道可供長者預約疫苗，新北非常有經驗，施打量都是全國最高，施打的速度也是最快。所以，放心！長輩到元月28號，44萬7000個長輩都可以打到。

媒體提問，是否會有別的縣市來搶打疫苗情形？中央說要再給疫苗，數量大約是多少？侯友宜回應，他非常歡迎大家來打疫苗，新北市接種疫苗的品質好，歡迎大家來接種，中央已經表示會疫苗完全沒有問題，新北就會全力施打，拚疫苗接種率。現在滿第三劑可以施打的是128萬，打了第二劑的人基本上都會來打第三劑。

昨天發生有新北市民跑到基隆搶打疫苗，侯友宜回應，新北沒有疫苗量能不夠的問題，中央配送多少，新北就全力把它施打完畢，新北現在開了4個大型接種站，當時只有3萬多一點的劑量，兩個小時就預約完畢，跟中央反映後，中央說這幾天會再把疫苗給新北，像今天三重小巨蛋疫苗站一天就要接種5000人，其實也可到我們的小型疫苗接種站來施打。