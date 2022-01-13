韓國女神孫藝珍被爆和玄彬假戲真做，兩人也迅速認愛，更時常被直擊到處約會，女神儼然成為戀愛中的小女人，《愛的迫降》CP讓粉絲少女心大噴發，11日孫藝珍歡慶40歲生日，曬出多張和成山禮物的照片，網友卻狠批明顯看得出她的老態，「女神也老了」。

孫藝珍在IG曬出自己慶生的照片，只見她身穿紫白色相間的橫條紋POLO衫，搭配一條白色長褲及紫色球鞋，對著鏡頭露出招牌溫柔笑容，臉上的好心情藏不住，孫藝珍被身旁一堆禮物、花束和氣球包圍，同時在文內表示收到了很多粉絲、工作人員及導演送的禮物，也不知道吹了幾次蠟燭，感覺很幸福。

儘管孫藝珍打扮樸素，卻依然可以看出她的氣質非凡，網友們也紛紛獻上祝福，引來了76萬網友朝聖，然而卻有大陸網友發現就算是女神，還是不敵歲月的摧殘，無情地表示：「女神也老了。玄彬，我讓給你了」、「沒有修過的圖能看出來衰老的厲害」。

事實上，玄彬和孫藝珍合作《愛的迫降》後就不斷傳出緋聞，去年初D社爆出兩人的戀愛消息，雙方才認了交往中，孫藝珍還甜蜜發文：「很感謝能遇到很好的人，也會努力維持這段感情」，之後更是結婚消息頻傳，玄彬甚至為了準備婚禮停工一年，但公司並沒有回應。