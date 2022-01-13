42歲美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）以電影《水行俠》紅遍全球，今（13日）卻無預警拋離婚震撼彈，與交往12年、結婚4年多的太太莉薩博內特（Lisa Bonet）分開，讓影迷們都感到惋惜。

傑森摩莫亞稍早之前在IG上公開離婚的消息，表示：「我們都感受到時代轉型的壓力和變化......一場革命正在展開，連我們的家庭也不例外......我們在生命中的巨變中學習成長，我們決定在婚姻中分道揚鑣。」他們共同強調離婚後並不是沒有愛，而是用更適合的方式發展，給予彼此自由並成為更好的人。

傑森摩莫亞曾透露8歲就對電視機裡、比自己大12歲的莉薩博內特一見鍾情，指著螢幕並對媽媽說：「我要她！」2005年兩人透過共同朋友牽線，隨即陷入熱戀，一交往就是12年，期間並生下一對兒女，直到2017年10月升格為夫妻。

可惜這段長達34年的緣份，敵不過各種因素的考驗，今（13日）雙方正式宣布離婚，讓影迷深感遺憾，但也祝福兩人各自安好。