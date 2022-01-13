經發局今天舉行2022台中年貨大賞嘉年華行銷活動。（陳世宗攝）

業者於現場還行銷2022開運年菜，最適合上班族的小家庭省時又具年味。（陳世宗攝）

台中太陽餅名店「嘉味軒」將於現場擺攤，滿足民眾一次購足年貨的需求。（陳世宗攝）

歡喜迎接虎年到，年貨好攤逛起來！「2022台中年貨大賞嘉年華」將於1月15至16日兩天，在台中草悟道熱鬧登場。經發局長張峯源13日指出，現場將齊聚糕餅、好禮、美酒、十大伴手禮、地方特色產品等40家年貨攤位；除滿足民眾一次購足年貨的需求，現場將以嘉年華方式呈現，讓大家提早感受年節喜慶氛圍，迎接新年新氣象。

張峯源說，今年的年貨大賞嘉年華匯集台中市糕餅公會、台中市好禮協會、台中市酒類公會、台中市產業故事館協及10大伴手禮優秀店家，經典好禮及年菜一次滿足；不管是自己家裡過年必備的美酒好食，還是走春訪親友的伴手禮，來逛一圈就能通通買齊。

張峯源表示，活動限定兩天，優惠眾多，歡迎市民踴躍參與，用最省錢的方式過一個最豐盛的好年，防疫期間我們也會做好最充足的準備，將依據中央流行疫情指揮中心規定進行防疫相關措施，所有工作人員與參加民眾，均採實名制入場，現場提供消毒酒精，工作人員、民眾應全程戴口罩，禁止邊走邊吃，且不開放試吃，讓大家安心逛、開心買。

經發局指出，今年的年貨大賞嘉年華，包含剛出爐的10大伴手禮歐客佬、陳允寶泉、不二糕餅、臻品植萃，以及元明、阿聰師、台中犁記、嘉味軒、香烘焙坊等糕餅名店，大安甘醇、月眉、松鶴、葛莉詩、督拿開等在地酒莊，還有釀造大廠味榮食品、金色三麥及黑橋牌等知名品牌，絕對值得一逛。

經發局說，為刺激現場買氣，在2022年起個吉祥如意開端，特別規畫「消費滿2000元送200元消費折抵券，每日限量200名」滿額優惠；消費滿500元，就可參加摸彩，包括gogoro機車5臺、iphone手機4支、70吋液晶電視2臺都有機會讓您帶回家；累計消費滿3000元，直接兌換限量冬日暖心贈品「智能感應恆溫杯墊」。

張峯源強調，另振興券還沒花完的民眾，更可把握機會，現場500元紙本振興券可兌換600元消費券，每日限量100名；還有許多店家個別祭出好康優惠、推出限時促銷搶購，為消費者打造最物超所值的採購體驗，開心滿足迎新年。