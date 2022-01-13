24年前年僅17歲的林姓少女遭毒打絞死焚屍，凶手逍遙法外多年，前年因祕密證人檢舉，偵破這起多年冷案。二審將凶手潘子鑑、陳諭詩各輕判14年半，目前最高法院審理中。潘稱父親過世、母親的身體也不好求交保、賺錢養家，但法官不准裁定20日起將2人延押2月。

高院代開延押訊問後，認定潘子鑑、陳諭詩犯罪嫌疑重大，所犯又係死刑、無期徒刑或最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，依一般合理之判斷，衡諸重罪嫌疑人趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，已有相當理由足認被告有逃亡之虞。

高院認為潘、陳2人羈押原因依然存在，如僅命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，尚不足以確保將來審判或執行程序之順利進行，仍有繼續羈押之必要，應自1月20日起延長羈押2月。

43歲的潘子鑑、44歲陳諭詩，及41歲吳男、38歲陳女兩對情侶曾合資在桃園經營檳榔攤，因懷疑在檳榔攤工作的林姓少女偷錢，且與吳男搞曖昧，1998年12月6日潘等4人共同毆打並拘禁林姓少女，隔天用毛巾勒斃她，將屍體焚燒棄置。22年後，檢警才因祕密檢舉破案。

檢察官痛斥潘等人推諉卸責、泯滅人性，請求法院從重量刑；71歲的死者父親也說，女兒與4人沒有深仇大恨，卻「死得很悽慘」，哭請求法官判死，否則對不起女兒。

一審桃園地方法院依殺人罪將潘男、陳女判處無期徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年由少年法庭審理，潛逃國外的吳男正通緝中。潘及陳否認犯行，且以追訴權時效完成為由上訴，死者父親也請檢方提起上訴，求將潘、陳判處死刑。

二審台灣高等法院審理認為，追訴權時效尚未完成，且依證人證述及法務部法醫研究所鑑定結果，事證明確，潘子鑑辯稱只參與事後棄屍、焚屍行為，陳諭詩辯稱只目睹部分過程沒有殺人，都是卸責之詞，不足採信。

高院考量潘男及陳女只因細故虐殺被害人，手段凶殘、惡性重大，使林父痛失愛女，犯罪結果嚴重；但考量他們殺人時太年輕，思慮欠周，案發至今已20多年的刑罰需要性，改各判有期徒刑14年6月。最高法院審理中。

高院日前開庭訊問，潘說，他不會逃亡，希望法官給他一個機會，律師並稱潘的家人籌到50萬元，希望法官能讓潘回家過年，至於陳未表示意見，合議庭評議後裁定延押2月。可抗告。