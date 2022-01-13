去年高雄城中城大火，燒出老舊公寓大廈公安問題，老舊公寓大樓常見逃生避難動線堆置雜物等缺失，台南市政府去年11月起辦理專案清查，第一波清查34棟未成立管委會的住商混合老舊公寓大廈，列管15棟逃生通道有缺失，限期2個月改善，目前15棟均已完成雜物清運，增設妨礙逃生門扇也已拆除，恢復通道暢通。

台南市工務局指出，去年11月啟動老舊公寓大廈專案清查，以1995年公寓大廈管理條例施行前領得執照7樓以上建物、未成立管理組織向市府定期報備在案、住宅商業混合使用、市府消防局勘檢有疑義等高風險因子大樓為優先查處對象。

工務局表示，聯合稽查小組針對15棟大樓列管缺失項目逐一清查，發現有雜物堆置或設置門扇妨礙逃生避難情形，當場張貼限期改善公告，全力排除逃生動線阻礙物，並且強調依據建築法，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，違反規定可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

近日稽查小組逐一複查，15棟大樓逃生動線堆放的雜物已全數清運完畢，恢復通道暢通，增設妨礙逃生的門扇也都拆除。

工務局表示，目前內政部正研議相關強制性規定，市府也針對尚未成立管理組織的公寓大廈，目前統計有183棟老舊公寓大樓，將以輔導成立管委會為目標，委由專業團隊實地訪視住戶，介入輔導成立管理組織，維護公共安全。