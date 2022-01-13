今年底將舉行縣市長選舉，現任台北市長柯文哲任期將屆滿，換誰接棒引發關注。對此，台北市議員王世堅直言，「柯文哲一定出賣黃珊珊」，利用黃珊珊的高聲勢去跟國民黨合作，甚至放棄黃珊珊，做為跟國民黨合作的伴手禮。

王世堅今（13）日在臉書分享自己上政論節目的片段，並表示，柯文哲是「有事黃珊珊，沒事柯文哲」，到了關鍵時刻，柯文哲將利用黃珊珊的好表現凝聚民眾黨的「氣」，在黃珊珊獨自參選台北市長又無法當選情況下，柯文哲會利用黃珊珊的高聲勢去跟國民黨合作，放棄黃珊珊去跟國民黨合作，當作跟國民黨合作的伴手禮。

至於目前最危險的，王世堅認為還是蔣萬安，因蔣萬安的性格，處理事情並不積極，甚至稍弱，所以他猜測蔣萬安會打兩張牌：一是他在塑造他孤臣孽子的形象，他是國家國民黨的正統；二是面對其他或黨內，若有人要參選，蔣萬安會以這些人是歷史罪人，藍軍誰敢挑戰蔣萬安將是歷史罪人，那藍軍就歸於一統。

此外，王世堅在節目上也提到，柯文哲把重大事項、困難的都交給黃珊珊去處理，因為以黃珊珊六屆台北市議員的資歷，確實她有這個能力去做很多事情。