一對同居男女在2016年接受遊說，以100萬元為代價，生女兒供林姓男子扶養，台南高分院依故意對兒童共同犯買賣人口罪將2人各判囚3年，上訴後，最高法院駁回確定。

A女與B男為同居關係2人共生產7名子女，其中4名子女由其母親共同照顧，經濟狀況不佳，需仰賴接濟、補助；A女、B男接受媒介者的遊說，以100萬元為代價，再由A女懷孕生產另名子女出養給林姓男子。

A女、B男明知其等無力扶養子女，也無意願再生養子女，A女懷孕時先收取林男給付現金30萬元，並於懷孕期間按月收取2萬元，A女在2017年11月間順利產下D女，林男交付剩餘50萬元現金，A女將D女交由林姓男子扶養。

台南高分院斥責A女、B男對於家庭之維持及子女之養育，難謂付出相當之心力，其中被告B男更有數項犯罪前科，包含毒品犯罪，對於其等所生育之子女而言，無疑在經濟狀況欠佳外，更造成其等對於生活之不穩定、不安全感。

合議庭認為，被告A女、B男為圖自己利益而忽略該風險，仍有不該，2人經濟狀況不佳，A女以勞力工作維生，無刑事犯罪紀錄，B男因另案毒品案件，現正執行中，各依故意對兒童共同犯買賣人口罪判囚3年，上訴後，最高法院駁回定讞。

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