行政院會今天通過衛生福利部擬具的「菸害防制法」修正草案，政院官員對中央社記者表示，除了將吸菸、購菸的年齡從18歲提高至20歲，同時也將電子煙納管，並禁止使用加味煙，擴大室內禁菸空間範圍。
官員說明，只是加熱菸草的電子煙納管不禁止，但使用煙油的加味電子煙則是完全禁止，相關修法細節，將於政院會後記者會說明。
「菸害防制法」修法引發各界關注，行政院長蘇貞昌去年曾承諾，努力在2021年底將相關草案送審，近日民團也不斷要求政院兌現承諾。行政院會於今日通過「菸害防制法」修正草案後，將送立法院審議。
行政院會今天通過衛生福利部擬具的「菸害防制法」修正草案，政院官員對中央社記者表示，除了將吸菸、購菸的年齡從18歲提高至20歲，同時也將電子煙納管，並禁止使用加味煙，擴大室內禁菸空間範圍。
官員說明，只是加熱菸草的電子煙納管不禁止，但使用煙油的加味電子煙則是完全禁止，相關修法細節，將於政院會後記者會說明。
「菸害防制法」修法引發各界關注，行政院長蘇貞昌去年曾承諾，努力在2021年底將相關草案送審，近日民團也不斷要求政院兌現承諾。行政院會於今日通過「菸害防制法」修正草案後，將送立法院審議。
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